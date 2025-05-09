Tatvan'da öğrencilerden polislere ziyaret
Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında polisleri ziyaret etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında polisleri ziyaret etti.
Benekli İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ve öğretmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Kaymakam Remzi Demir ve İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan tarafından karşılanan öğrencilere, polislik mesleği anlatıldı.
Emniyet müdürlüğü bahçesinde oluşturulan stantlarda ve minyatür trafik parkurunda öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.
Trafik polisi üniformaları giydirilen öğrencilere, polis araçları da tanıtıldı.
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