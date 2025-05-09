Tatvan'da öğrencilerden polislere ziyaret

Kaymakam Remzi Demir ve İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan tarafından karşılanan öğrencilere, polislik mesleği anlatıldı.

Benekli İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ve öğretmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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