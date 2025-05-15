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        Bitlis'teki tarihi kervansaray, kültür merkezine dönüştürülüyor

        ŞENER TOKTAŞ - BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), onarım çalışmaları devam eden tarihi El-Aman Kervansarayı'nı, kültür, sanat, gastronomi ve turizm alanında hizmet veren çok işlevli bir merkeze dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:34
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        Bitlis'teki tarihi kervansaray, kültür merkezine dönüştürülüyor
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        ŞENER TOKTAŞ - BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), onarım çalışmaları devam eden tarihi El-Aman Kervansarayı'nı, kültür, sanat, gastronomi ve turizm alanında hizmet veren çok işlevli bir merkeze dönüştürüyor.

        Bitlis Eren Üniversitesine (BEÜ) tahsis edilen ve daha önce kütüphane yapılması planlanan kervansarayın, daha farklı bir projeyle kentin turizmine kazandırılmasına karar verildi.

        Bu amaçla yeniden projelendirilen ve onarım çalışmalarına başlanan kervansaray, Bitlis'in tarihinin, kültürünün, gastronomisinin ve el sanatının tanıtılacağı bir merkez olarak tasarlandı.

        Harik (yöresel ayakkabı), baston, çini, çömlek üretim atölyeleri, bal ve yöresel ürünlerin satılacağı küçük çarşı, kentin tarihi yapılarının ve doğal zenginliklerinin tanıtılacağı müze, konaklama, kütüphane, cep sinema ve konferans salonlarının bulunacağı tarihi mekanda, BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat çalışmaları yapabilecekleri alanlar da planlandı.

        Elektrik ve doğal gaz sistemlerini yenileme ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü kervansarayın kapılarının eylül ayında ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, üniversiteye tahsis edilen El-Aman Kervansarayı'nın kütüphaneye dönüştürülmesi için üniversitenin 2017'de hazırladığı projenin 2021'de revize edildiğini söyledi.

        Tarihi mekanı kütüphane, restoran ve konaklama alanları, atölyeler, cep sinema, konferans salonunun yer alacağı şekilde projelendirdiklerini anlatan Elmastaş, eylül ayına kadar çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

        - "Burayı 5-6 fonksiyonlu bir merkez haline getireceğiz"

        Kervansaraydaki atölyelerde hem üretim yapılacağını hem de bu ürünlerin satılacağı dükkanların yer alacağını belirten Elmastaş, harik, baston, çömlek ve çini atölyelerinin de oluşturulacağı bilgisini verdi.

        Oluşturacakları küçük ölçekli atölyelerde de Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin de faaliyetlerini gerçekleştirebileceğini ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

        "Burada Bitlis'e özgü yöresel ürünlerin satılacağı küçük dükkanlar da olacak. İçinde küçük bir çarşı olacak. Burayı turizm merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Nemrut Jeoparkı Projesi çerçevesinde Bitlis'in doğal ve kültürel varlıklarını sergilendiği bir müze de olacak. 5-6 fonksiyonlu bir merkez haline getireceğiz. Bitlis'in özellikle kültürel ve doğal varlıklarını bir anlamda gösteren bir merkez olacak. Kente gelen ziyaretçiler Bitlis'e özgü ürünlerin satıldığı bir çarşı bulamıyor. Ziyaretçilerden sürekli bunu duyuyoruz. Burası bu ihtiyacı da karşılayacak."

        Kervansarayın, yanındaki kayak tesisi ile bütünleşeceğini aktaran Elmastaş, "Proje kapsamında 10 civarında konaklama yeri oluşturulacak. Kışın kayağa gelenlerin kalabileceği bir mekan olacak. Günübirlik kayak yapmaya gelenler de burayı rahatlıkla kullanabilecek. Burası dört mevsim hizmet verebilecek bir turizm merkezi haline getirilecek. Şu anda onarım çalışmaları devam ediyor. Elektrik ve doğal gaz sistemleri yenileniyor. Duvarlar daha önce restore edilmişti. Duvarları da orijinal hale getirmek için çalışmalar yapıldı. Tefrişat projesi de tamamlanarak hizmete açılacak." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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