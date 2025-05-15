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        Bitlis'te sahipsiz hayvanları izleme ve denetim toplantısı yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında sahipsiz hayvanlara yönelik izleme ve denetim toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:15 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:15
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        Bitlis'te sahipsiz hayvanları izleme ve denetim toplantısı yapıldı
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında sahipsiz hayvanlara yönelik izleme ve denetim toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikte yapılan toplantıda konuşan Karakaya, sahipsiz hayvanlarla ilgili meselenin yalnızca yerel yönetimlerin değil, devletin birçok kurumunun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığının koordinesinde, valilik, belediye, özel idare ve ilgili kurumların bu konuda ciddi bir çaba içinde olduğunu belirten Karakaya, "Amacımız devlet olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenli şekilde sokaklarda, parklarda gezebilmelerini, sahipsiz hayvanların da güvenliğini sağlamak. Belki birçok ülkenin yaptığı gibi kolayına kaçıp sadece insanlara değer veririz diyemiyoruz. Büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz. Hayvanların da canı var. Onları da dikkate alıyoruz ama önceliğimiz insanoğludur." diye konuştu.

        Sahipsiz hayvanlarla ilgili belediye ve özel idarelerin ilgili yasa ve genelgeler kapsamında çalışma yaptığını anlatan Karakaya, yasa kapsamında 25 bin ve üzeri nüfusu olan belediyelerin hayvan barınağı ve bakım evi yapması gerektiğini vurguladı.

        Bu nüfusun altındaki belediyelerin de sahipsiz hayvanları toplayarak barınaklara emanet etmesi gerektiğini kaydeden Karakaya, şunları ifade etti:

        "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi olarak 59 dönüm arazide başta köpekler olmak üzere hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturmaya başladık. İhaleye çıktık. Özel idare ve belediyelerimizle koordineli şekilde çalışarak bu faaliyetleri iyi bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda önemli mesafeler aldık."

        Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıya Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Demirel, İl Emniyet Müdür Vekili İsmail Ayhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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