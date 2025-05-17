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        Lise öğrencisi Bitlis'in tarihi yapılarını "sessiz kitap" formatıyla hikayeleştirdi

        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ayşe Ebrar Erçetin, tarihi mekanları resimlerle hikayeleştirdiği "Bir Şehrin Sessiz Hikayesi: Bitlis Örneği" projesiyle TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:00
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        Lise öğrencisi Bitlis'in tarihi yapılarını "sessiz kitap" formatıyla hikayeleştirdi
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        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ayşe Ebrar Erçetin, tarihi mekanları resimlerle hikayeleştirdiği "Bir Şehrin Sessiz Hikayesi: Bitlis Örneği" projesiyle TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hazırlanıyor.

        İldeki tarihi mekanların tanıtımına katkı sağlamak ve bu alanda görsel hafıza oluşturmak isteyen 9. sınıf öğrencisi Erçetin, öğretmeni Nur Özkaya Polat ile proje hazırlamaya karar verdi.

        Dijital ortamda kentin tarihi ve turistik mekanlarının resimlerini çizen ve hikayelerini yazı yerine resimlerle anlatabileceğini düşünen Erçetin, "Bir Şehrin Sessiz Hikayesi: Bitlis Örneği" projesini hazırladı.

        Ahlat Müzesi, İhlasiye Medresesi ve Külliyesi ile Bitlis Kalesi'ni bilgisayara kurduğu programlarla çizerek 20 resmin olduğu bir kitap hazırlayan Erçetin, projesiyle okul öncesi ve bazı özel gereksinimli öğrencilere ve okuma yazma bilmeyenlere tarihi mekanları görsellerle tanıma fırsatı sundu.

        Öğrencilerin anlama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği proje, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinin katılımıyla Batman'da yapılan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali'nde Türk Dili ve Edebiyatı alanında birinci oldu.

        Öğretmeninin desteğiyle hazırladığı projesiyle 25-28 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanan Erçetin, buradan da birincilikle dönmeyi hedefliyor.

        - "Çizimlerin tamamı bana ait"

        Erçetin, AA muhabirine, kentin tarihi ve turistik mekanlarının hikayesini 20 görselle kitaba yansıttıklarını söyledi.

        İlk etapta Bitlis'in tarihi yapılarını araştırdığını anlatan Erçetin "Proje için 3 yapı seçtim. 20 görselden oluşan bir hikaye şablonu kurduk. Aralara ipuçları yerleştirerek okuyucunun kendi hikayesini kurabileceği bir akış tasarladık. Çizimlerin tamamı bana ait." dedi.

        Yorucu bir çalışmanın ardından projeyi tamamladığını belirten Erçetin, şunları kaydetti:

        "Sessiz kitap formatına ilham veren şey, sevdiğim bir ressamın çizdiği, konuşma balonları olmayan bir çizgi romandır. Yalnızca görsel üzerinden hikayeyi anlamak bana çok etkileyici gelmişti. Biz de benzer bir deneyimi yaşatmak istedik. Bölge finalinde 9 proje arasından birincilik elde ettik. Türkiye finallerinde de derece almayı hedefliyorum."

        - "9 proje arasından birincilik elde ettik"

        Proje danışmanı Nur Özkaya Polat ise araştırmaların ardından başladıkları projeyi 4 ayda tamamladıklarını söyledi.

        Bitlis'te ilk kez böyle bir projenin hazırlandığını belirten Polat, şöyle konuştu:

        "Proje fikri, Bitlis'in tanıtımında yeni bir yöntem arayışıyla doğdu. Bugüne kadar yapılan sessiz kitaplarda Bitlis'e dair bir çalışmanın bulunmadığını fark ettik. Bu anlamda hem kültürel mirasımızı tanıtmak hem de öğrencimizin tasarım becerilerini geliştirmek amacıyla bu projeye başladık. Öğrencimle 4 aylık yoğun bir çalışmayla bu kitabı hazırladık. Kitabın hedef kitlesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle sınırlı değil, okuma yazma bilmeyenler de bu kitaptan yararlanabilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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