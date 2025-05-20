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        Adilcevaz'da okullar arası voleybol turnuvası sona erdi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen okullar arası voleybol turnuvası, final karşılaşmasıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:20
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        Adilcevaz'da okullar arası voleybol turnuvası sona erdi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen okullar arası voleybol turnuvası, final karşılaşmasıyla tamamlandı.

        Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sahasında düzenlenen turnuvanın finalinde Tuğrul Bey Ortaokulu ve Süphan İlkokulu ile Anadolu Lisesi ve Erçetin İlkokulu öğretmenlerinden oluşan takımlar karşılaştı.

        Müsabakayı 3-2 kazanan Tuğrul Bey Ortaokulu-Süphan İlkokulu, kupanın sahibi oldu.

        Dereceye giren takımlara ödüllerini, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz verdi.

        Yılmaz, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, bu tür faaliyetlerin öğretmenler arasındaki dayanışmayı artırdığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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