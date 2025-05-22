Tatvan'da lise öğrencileri yaptıkları resimleri sergiledi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca çizdikleri resimleri sergiledi.

Yaşam Alışveriş Merkezi'nde kurulan "Ruhun Maddeye Yansıması" adlı resim sergisinin açılışını Tatvan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ yaptı.

Sergiyi gezen, resimleri inceleyen Uludağ, öğrencilerin birbirinden güzel eserler ortaya koyduğunu söyledi.

Uludağ, "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, hem bilgi ve becerilerini arttırmak hem de sanatsal ile estetik boyuttaki anlayışlarını geliştirmek adına yıl içinde bu tür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın motivasyonunu artırmak ve geleceğe hazırlanırken özgüvenleriyle becerilerini ortaya koymak adına bu çalışmalar kıymetlidir. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Resim öğretmeni Aylin Yıldız Sertaş ise "Öğrencilerimizle eğitim ve öğretim yılı boyunca yaptığımız çalışmaları sergileme fırsatı bulduk. 6 aylık sürede toplam 400 resim yaptık ve bunun 100'nü burada sergiledik. Sergide emeği olan öğrencilerimize ve sergimize katılan davetlilere teşekkür ediyorum." dedi.