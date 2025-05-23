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        Bitlis'te dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilogram esrar bulundu

        Bitlis'te jandarma ekiplerince dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilo 2 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:41
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        Bitlis'te dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilogram esrar bulundu
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        Bitlis'te jandarma ekiplerince dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilo 2 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, dün il merkezinde gerçekleştirilen çalışma sonucu dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilo 2 gram esrar bulundu.

        Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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