Bitlis'te dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilogram esrar bulundu
Bitlis'te jandarma ekiplerince dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilo 2 gram esrar ele geçirildi.
Bitlis'te jandarma ekiplerince dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilo 2 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, dün il merkezinde gerçekleştirilen çalışma sonucu dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18 kilo 2 gram esrar bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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