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        Bitlis'te Kitap Fuarı sürüyor

        Bitlis Valiliğince 19 Mayıs'ta düzenlenen Kitap Fuarı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:48
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        Bitlis'te Kitap Fuarı sürüyor
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        Bitlis Valiliğince 19 Mayıs'ta düzenlenen Kitap Fuarı devam ediyor.

        Mevlana Parkı'nda gerçekleştirilen fuarı öğrenciler ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

        Bazı yazarların kitaplarını imzaladığı fuarda, çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Fuarda okurlarıyla buluşan yazar Nezahat Yeniçeri, gazetecilere, memleketi Bitlis'te olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Fuarı düzenleyenlere teşekkür eden Yeniçeri, "Valiliğin davetiyle buradayım. Kitaplarımı tanıtmak ve çocuklarla bilgi paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Amacım para kazanmaktan çok yazdıklarımı paylaşmak ve memleketimle olan bağımı güçlendirmek." dedi.

        Fuarı ziyaret eden öğrenci Hikmet Kiler de "Uygun fiyatlarla birçok kitap aldık. İnsanların sosyal ve kültürel etkileşimi açısından fuarın çok yararlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Öğrenci Hayrunisa Alageyik ise "Kitaplar hem kaliteli hem de fiyatları uygun. Bu etkinliklerin her yıl düzenlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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