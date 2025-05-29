Bitlis'te otomobilde 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin ön kısmına gizlenmiş 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin ön kısmına gizlenmiş 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.
Bu kapsamda durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan aramada, aracın ön bölümüne gizlenmiş 7 parça halinde 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.