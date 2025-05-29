Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatvan'da "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelenler, yürüyüş yaptı.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Onur Yamaç, yaptığı açıklamada, sağlıklı hayat için her gün düzenli olarak yürüyüş ve bedensel hareketlerin yapılması gerektiğini söyledi.

        Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin önemine değinen Yamaç, şunları kaydetti:

        "Amacımız, toplumumuzda hareketli yaşam bilincini artırmak, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmek ve bireyleri sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaya teşvik etmektir. Fiziksel hareketsizlik, çağımızın en yaygın ve tehlikeli sağlık sorunlarından biridir. Kalp ve damar hastalıkları, diyabet, obezite ve birçok kronik hastalıkla doğrudan ilişkilidir. Bu etkinlikle halkımıza, 'sağlık için her gün en az 30 dakika hareket' mesajını vermeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Gill' buldu
        Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Gill' buldu
        Bitlis'te otomobilde 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te otomobilde 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ahlat'ta Halk Eğitimi Merkezi sergisi açıldı
        Ahlat'ta Halk Eğitimi Merkezi sergisi açıldı
        Bitlis'te kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi
        Bitlis'te kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi
        Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü
        Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü
        Bitlis'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu etkinliği yap...
        Bitlis'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu etkinliği yap...