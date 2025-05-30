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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:19
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Özel harekat timlerinin desteğiyle Tatvan'da 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 890,88 gram sentetik uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş 1476 adet uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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