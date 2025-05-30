Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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