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        Güroymak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı Şubesi öncülüğünde "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yürüyüşü düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:04
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        Güroymak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı Şubesi öncülüğünde "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yürüyüşü düzenlendi

        Yürüyüş kapsamında ilçe çıkışında toplanan vatandaşlar, Mehmetçik Parkı Meydanı'na kadar yürüyerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Burada grup adına açıklama yapan Bitlis TOKİ Cami İmamı Cihat Bakırhan, dünyanın, tarih boyunca tanıklık edilen en büyük insanlık dramlardan, en acımasız zulümlerden birine sessiz kaldığını söyledi.

        İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde, uluslararası hukuku ve insan haklarını açıkça çiğneyerek Gazze'de bir soykırım suçu işlediğini belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

        "7 Ekim 2023’ten bu yana yürütülen sistematik saldırılar sonucunda, büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 bin Filistinli şehit olmuş, 125 bin kişi yaralanmış ve binlerce kişi hala enkaz altında kayıp durumdadır. Her geçen gün, her geçen saat şehit sayısı artmaktadır. İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin sivil, en az bir kez göçe zorlanmış, insanlar sığındıkları çadırlarda ve diğer yerleşim yerlerinde bile bombardımanların hedefi haline gelmiştir. Sivillerin kaldığı bölgeler defalarca vurulmuş, çok sayıda insan yanarak şehit olmuştur."

        İsrail'in saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını ifade eden Bakırhan, "Camiler, hastaneler, okullar ve yerleşim alanları açık hedef haline getirilmiştir. Gazze'de görev yapan 220 gazeteci ve 1000'in üzerinde sağlık çalışanı soykırımcı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Gazze'de yaralılar ve hastalar, sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi görememekte, birçoğu hayatlarını kaybetmektedir. Bir diğer kritik ve insanlık dışı uygulama ise Gazze'ye yönelik insani yardım geçişlerinin İsrail tarafından sistematik biçimde engellenmesidir. İşgalci İsrail, bir yandan Gazze’yi tonlarca bomba ile hedef alırken, diğer yandan temel yaşam hakkı olan gıda, ilaç ve suya erişimi dahi engelleyerek Gazze halkını toplu bir açlığa mahkum etmektedir. Gazze'de bebekler açlıktan hayatını kaybetmekte, insanlar gıdaya ulaşamadığı için hayatta kalma mücadelesi vermektedir."

        Dua edilmesiyle sona eren yürüyüşe, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Güroymak AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan ve ilçe sakinleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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