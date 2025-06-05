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        Bitlis'te bir hasta, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde akciğerinde damar tıkanıklığı bulunan hasta, ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 21:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:09
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        Bitlis'te bir hasta, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde akciğerinde damar tıkanıklığı bulunan hasta, ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın tetkikler sonucu akciğerinde damar tıkanıklığı olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için ivedilikle İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        Medikal güvenlik önlemlerinin alınmasıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin koordinasyonunda Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, hastanın sevkinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Hastamızın sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ediyoruz. Hastamıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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