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        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, unvan alan ve atanan personelle buluştu

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, akademik, idari unvan alan ve yeni atanan personelle toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:18
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        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, unvan alan ve atanan personelle buluştu
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        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, akademik, idari unvan alan ve yeni atanan personelle toplantı yaptı.

        BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yahya Eren Konukevi'nde düzenlenen toplantıda Elmastaş, yeni atanan ve unvan alan personeli tebrik etti.

        Üniversitenin gelişiminde en büyük payın akademik ve idari personelle ait olduğunu belirten Elmastaş, "Görevlerinizde göstereceğiniz disiplin ve sorumluluk, üniversitemizin kurumsal başarısına doğrudan katkı sağlayacak. Alınan unvanlar bilgi, birikim ve emeğin bir göstergesi." dedi.

        Toplantıda, üniversitenin akademik vizyonu, bilimsel üretkenliğin artırılması ve yeni dönem projeleri ele alındı.

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        Galeri

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