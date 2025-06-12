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        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:55
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        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Adilcevaz-Erciş kara yolunun hastane kavşağında, M.N.N. yönetimindeki 34 DUE 955 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 65 ACL 638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.N. hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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