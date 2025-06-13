Bitlis'te 2 yıl önce damadını öldürerek İran'a kaçan zanlı Türkiye'ye getirildi

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleri sonucu, şüphelinin bilgileri İran makamlarına iletildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2023'de Tatvan'da meydana gelen "ateşli silahla kasten öldürme ve kasten yaralama" olayının firari şüphelisi A.H.T'nin, damadı E.A'yı öldürdüğü, damadının babası N.A'yı da yaraladıktan sonra yasa dışı yollardan İran'a kaçtığı tespit edildi.

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