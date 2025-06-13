Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 2 yıl önce damadını öldürerek İran'a kaçan zanlı Türkiye'ye getirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 yıl önce damadını öldürüp, dünürünü yaraladıktan sonra kaçtığı İran'da geçen yıl tutuklanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 2 yıl önce damadını öldürerek İran'a kaçan zanlı Türkiye'ye getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 yıl önce damadını öldürüp, dünürünü yaraladıktan sonra kaçtığı İran'da geçen yıl tutuklanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2023'de Tatvan'da meydana gelen "ateşli silahla kasten öldürme ve kasten yaralama" olayının firari şüphelisi A.H.T'nin, damadı E.A'yı öldürdüğü, damadının babası N.A'yı da yaraladıktan sonra yasa dışı yollardan İran'a kaçtığı tespit edildi.

        Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleri sonucu, şüphelinin bilgileri İran makamlarına iletildi.

        İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığının aracılığıyla İran makamlarına iletilen bilgiler doğrultusunda 17 Mart 2024'te İran'ın Urumiye kentinde yakalanan A.H.T. tutuklandı.

        İran'dan sınır dışı edilerek Esendere Sınır Kapısı'ndan teslim alınan A.H.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Sevgilisini öldüren katil ifade değiştirdi!
        Sevgilisini öldüren katil ifade değiştirdi!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı hazırlıkla...
        Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı hazırlıkla...
        Bitlis'in 49 köyünde 1352 öğrenci tiyatroyla buluştu
        Bitlis'in 49 köyünde 1352 öğrenci tiyatroyla buluştu
        Damadını öldüren şüpheli, İran'da yakalandı
        Damadını öldüren şüpheli, İran'da yakalandı
        Bitlis'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
        Bitlis'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        BİLSEM öğrencileri musluktan akan suyu elektriğe dönüştürdü
        BİLSEM öğrencileri musluktan akan suyu elektriğe dönüştürdü