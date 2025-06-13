Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:07 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Karakaya, Ahlat'ta Uygulama Oteli, Selçuklu Öğretmenevi, Ahmet Ahlatçı Konukevi ve Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek sunulan hizmetler, konaklama ve sosyal ihtiyaçlar konularında bilgi aldı.

        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında yapımı devam eden karşılama merkezi ile kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Karakaya, Selçuklu mezar taşlarının tarihi ve sanatsal değerine dikkati çekerek bu kültürel mirasın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

        Çarho mevkisindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de inceleyen Karakaya, her yıl düzenlenen şenliklerle binlerce ziyaretçiyi ağırlayan alanın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

        Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Van Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Emin Topçu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 2 yıl önce damadını öldürerek İran'a kaçan zanlı Türkiye'ye getir...
        Bitlis'te 2 yıl önce damadını öldürerek İran'a kaçan zanlı Türkiye'ye getir...
        Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı hazırlıkla...
        Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı hazırlıkla...
        Bitlis'in 49 köyünde 1352 öğrenci tiyatroyla buluştu
        Bitlis'in 49 köyünde 1352 öğrenci tiyatroyla buluştu
        Damadını öldüren şüpheli, İran'da yakalandı
        Damadını öldüren şüpheli, İran'da yakalandı
        Bitlis'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
        Bitlis'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yara...