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        Bitlis'te öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara astı

        Bitlis'te 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, atık su bidonu ve çeşitli malzemelerle yaptıkları kuş yuvalarını Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara yerleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:16
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        Bitlis'te öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara astı
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        Bitlis'te 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, atık su bidonu ve çeşitli malzemelerle yaptıkları kuş yuvalarını Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara yerleştirdi.

        Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmak amacıyla atık malzemelerden kuş yuvası yapmaya karar verdi.

        Teknoloji ve tasarım dersinde atık su bidonları ve çeşitli malzemelerle 30 kuş yuvası yapan öğrenciler, bunları Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara astı.

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, öğrencilerin güzel çalışmaya imza attığını söyledi.

        Öğrencileri tebrik eden Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Birbirinden güzel kuş yuvaları yapmışlar. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. Sıfır Atık Projesi'ne destek veren okullarımıza ve öğrencilerimize destek vereceğiz. Sıfır Atık Projesi ile hem çevremizi temiz tutacağız hem de bu projenin daha güzel yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız."

        Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Özdoğan ise "Öğrencilerimiz kuş yuvaları tasarlayarak hem ekip çalışmasını ve çevreye duyarlı olmayı hem de sorumluluk sahibi olmayı öğrendi. Proje, öğrencilerimize değer katmaya devam ediyor." dedi.

        Öğrenci Kevser Koçyiğit de plastik atıklardan bir haftada 30 yuva yapıp bunları ağaçlara astıklarını belirterek, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan bu projemizi görür ve onunla konuşuruz." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
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