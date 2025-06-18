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        Bitlis'te öğretmen ve memurlar aldıkları eğitimle "AFAD gönüllüsü" oluyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memurlar, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün verdiği arama kurtarma eğitimlerine katılarak "AFAD gönüllüsü" oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:50
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        Bitlis'te öğretmen ve memurlar aldıkları eğitimle "AFAD gönüllüsü" oluyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memurlar, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün verdiği arama kurtarma eğitimlerine katılarak "AFAD gönüllüsü" oluyor.

        AFAD İl Müdürlüğü, olası deprem ve afetlere en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla gönüllülere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü 24 öğretmen ve 6 memurdan oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibine, "Enkazda Arama Kurtarma Temel Eğitimi" verildi.

        Teorik eğitimin ardından arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin teknik özellikleri ile kullanım şekilleri hakkında bilgiler edinen 30 kişilik MEB AKUB ekibi, yaptıkları tatbikatlarda çadır kurma, sedyeyle yaralı taşıma, iplerle iniş, iple binadan yaralı tahliyesi, enkazda arama kurtarma gibi konularda bilgilerini pekiştirme imkanı buldu.

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de olası afetlerde hayat kurtarmak için gönüllü olarak eğitimlere katılan öğretmen ve memurlar, AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

        - "Her an afetlere hazır olmamız gerekiyor"

        AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Engin Eribol, AA muhabirine, yürüttükleri eğitim faaliyetleriyle arama kurtarma çalışmalarında yer alan gönüllü ekip sayısını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Gönüllüler, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu personellerinden oluşan 500 kişiye eğitim verdiklerini anlatan Eribol, "Bu eğitimleri yıl sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunun sebebi ülkemizin deprem kuşağında yer almasıdır. Her an her türlü afete hazır olmamız gerekiyor. Bu nedenle eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktayız. Tatvan MEB AKUB'da yer alan 30 öğretmen ve memura eğitim verdik."

        Eğitim verdikleri gönüllü sayısını yıl sonuna kadar 750'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Eribol, "Eğitim verdiğimiz arkadaşlar her türlü afet anında bize destek olacak. Olası bir afette çağıracağımız ekipler arasında yer alacaklar. Bu arkadaşlarımızı akredite etmeyi hedefliyoruz. Akredite olduklarında AFAD koordinasyonunda çalışacaklar." dedi.

        - "Eğitimlerimiz çok verimli geçiyor"

        Eğitime katılan Tatvan Van Gölü İlkokulu Müdür Yardımcısı Burcu Asan Atuci ise enkazda arama kurtarma temel eğitimiyle AFAD gönüllüsü olduklarını belirtti.

        Enkazda hilti ile çalışarak beton kırmayı öğrendiklerini dile getiren Atuci, "Çadır kurma ve sedyeyle hasta taşıma eğitimlerini almıştık. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için bu çalışmalara yoğunluk veriyoruz. Eğitimlerimiz çok verimli geçiyor. Arkadaşlar canla başla çalışıyor. AFAD ekibi, her şeye hazır olalım diye tüm bilgileri bize aktarıyor." diye konuştu.

        Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ferit Kocaman da AFAD Başkanlığı ve MEB arasındaki protokol gereği MEB AKUB'u kurduklarını dile getirdi.

        AKUB'a, AFAD görevlilerince eğitim verildiğini anlatan Kocaman, kendilerine destek sunan AFAD İl Müdürü Kerem Oruk'a, Tatvan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ'a ve eğitimcilere teşekkür etti.

        Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Zahid Doğru da ekipte yer almanın mutluluğunu yaşadığını bildirerek, "Ülkemizde deprem, sel, çığ düşmesi gibi afetler yaşanabiliyor. Bu afetlerde görev alacak insan sayısı az. Müdahale edebileceğimiz, kurtarabileceğimiz insan sayısını artırabilirsek bizim için güzel bir duygu olacaktır. Arama kurtarmalarda görev almak bize gurur verecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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