Bitlis'te öğretmen ve memurlar aldıkları eğitimle "AFAD gönüllüsü" oluyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memurlar, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün verdiği arama kurtarma eğitimlerine katılarak "AFAD gönüllüsü" oluyor.

AFAD İl Müdürlüğü, olası deprem ve afetlere en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla gönüllülere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü 24 öğretmen ve 6 memurdan oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibine, "Enkazda Arama Kurtarma Temel Eğitimi" verildi.

Teorik eğitimin ardından arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin teknik özellikleri ile kullanım şekilleri hakkında bilgiler edinen 30 kişilik MEB AKUB ekibi, yaptıkları tatbikatlarda çadır kurma, sedyeyle yaralı taşıma, iplerle iniş, iple binadan yaralı tahliyesi, enkazda arama kurtarma gibi konularda bilgilerini pekiştirme imkanı buldu.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de olası afetlerde hayat kurtarmak için gönüllü olarak eğitimlere katılan öğretmen ve memurlar, AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

- "Her an afetlere hazır olmamız gerekiyor"

AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Engin Eribol, AA muhabirine, yürüttükleri eğitim faaliyetleriyle arama kurtarma çalışmalarında yer alan gönüllü ekip sayısını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gönüllüler, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu personellerinden oluşan 500 kişiye eğitim verdiklerini anlatan Eribol, "Bu eğitimleri yıl sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunun sebebi ülkemizin deprem kuşağında yer almasıdır. Her an her türlü afete hazır olmamız gerekiyor. Bu nedenle eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktayız. Tatvan MEB AKUB'da yer alan 30 öğretmen ve memura eğitim verdik."

Eğitim verdikleri gönüllü sayısını yıl sonuna kadar 750'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Eribol, "Eğitim verdiğimiz arkadaşlar her türlü afet anında bize destek olacak. Olası bir afette çağıracağımız ekipler arasında yer alacaklar. Bu arkadaşlarımızı akredite etmeyi hedefliyoruz. Akredite olduklarında AFAD koordinasyonunda çalışacaklar." dedi.