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        Tatvan'da karne dağıtım töreni yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:35 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:42
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        Tatvan'da karne dağıtım töreni yapıldı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Kültür İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini teslim etti.

        Öğrencilere yaz tatili için tavsiyelerde bulunan Uludağ, sınıfları gezerek öğrenci ve velileriyle fotoğraf çektirdi.

        Uludağ, emeklerinden dolayı öğretmenleri de tebrik etti.

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