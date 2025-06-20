Tatvan'da karne dağıtım töreni yapıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Kültür İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini teslim etti.
Öğrencilere yaz tatili için tavsiyelerde bulunan Uludağ, sınıfları gezerek öğrenci ve velileriyle fotoğraf çektirdi.
Uludağ, emeklerinden dolayı öğretmenleri de tebrik etti.
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