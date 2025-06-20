Tatvan'da karne dağıtım töreni yapıldı

Uludağ, emeklerinden dolayı öğretmenleri de tebrik etti.

Öğrencilere yaz tatili için tavsiyelerde bulunan Uludağ, sınıfları gezerek öğrenci ve velileriyle fotoğraf çektirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Kültür İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini teslim etti.

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