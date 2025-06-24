Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Yeni seçilen kadın muhtar, köyüne hizmet için kolları sıvadı

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Güngören köyünde 1 Haziran'da yapılan seçimi kazanarak muhtar olan 23 yaşındaki Melek Okur, köyünde ve bağlı iki mezrada yaşanan sorunların çözümüne odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni seçilen kadın muhtar, köyüne hizmet için kolları sıvadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Güngören köyünde 1 Haziran'da yapılan seçimi kazanarak muhtar olan 23 yaşındaki Melek Okur, köyünde ve bağlı iki mezrada yaşanan sorunların çözümüne odaklandı.

        31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde muhtar azası seçilen Okur, köy muhtarının görevden alınmasının ardından vekaleten bu göreve atandı.

        İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Güngören köyünde 1 Haziran'da yapılan seçimde aday olan Okur, 56 seçmenden 31'inin oyunu alarak ilçenin tek kadın muhtarı oldu.

        Köyü ile Baltacık ve Erdoğan mezralarındaki 25 hanede yaşayan 65 nüfusa hizmet veren genç muhtar, yol ve altyapıdaki sıkıntıların çözümünün yanı sıra sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılması gibi konularda çalışma yürütmeye başladı.

        Köy ve mezraları dolaşarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen, kurumlarla işbirliğini güçlendirmeye çalışan Okur, samimi ilişkileriyle kısa sürede köylülerin takdirini kazandı.

        Türkiye'nin en genç kadın muhtarlarından birisi olduğunu belirten Okur, AA muhabirine, geçen yıl yapılan seçimlerde muhtar azası olduğunu, muhtarın görevden alınması nedeniyle dönemin Kaymakamı Nurhalil Özçelik tarafından vekaleten görevlendirildiğini söyledi.

        Aday olduğu muhtarlık seçimini kazandığını dile getiren Okur, şunları kaydetti:

        "Köyüm ve mezralarım için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnsanlara hizmet etmek için muhtar oldum. İlk olarak köyün yol, su, şebeke gibi sorunlarını çözmeye çalışacağız. Bu sayede hem halkımızın devlete olan bağlılığını hem de desteğini artıracağız. Devletimiz her zaman yanımızda. Hizan'ın tek kadın muhtarı olduğum için gittiğim kurumlarda kapılar sonuna kadar açılıyor. Herkes yardımcı oluyor, destek veriyor. Ben de köyüm ve mezralarım için elimden geleni yapmaya çalışacağım."

        - "Kadınlar için düşündüğüm projeler var"

        Okur, genç olduğu için gençlerle anlaşabildiğini, kadınlarla sohbet ederek sorunları daha iyi anladığını belirterek, köylülerin sorunların çözümüne ilişkin önerilerini ve taleplerini sürekli dinlediğini dile getirdi.

        Devletin desteğiyle köy yolunun şartlarını düzelteceklerini ifade eden Okur, "Su deposunu temizleteceğiz. Şebeke sıkıntısı yaşayan mezralarımız için de çalışma yapmayı düşünüyoruz." dedi.

        Türkiye'nin en genç kadın muhtarlarından birisi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Okur, şunları kaydetti:

        "Bu yaşta muhtar olup köyüne hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kadın muhtar olduğum için özellikle kadınlarımız için düşündüğüm projelerim var. İlerleyen zamanda umarım onları da hayata geçiririm. Lise mezunuyum, eğitimime devam etmeyi düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özel'den açıklamalar
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?

        Benzer Haberler

        Kuraklık bal üretimini vurdu; arıcılar zor durumda
        Kuraklık bal üretimini vurdu; arıcılar zor durumda
        Bitlis'te 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Bitlis'te 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te bazı öğrenciler polislerin yardımıyla YKS'ye yetişti
        Bitlis'te bazı öğrenciler polislerin yardımıyla YKS'ye yetişti
        Bitlis'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtar...
        Bitlis'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtar...
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Adilcevaz'da muhtarlarla buluştu
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Adilcevaz'da muhtarlarla buluştu