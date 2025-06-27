Hizan'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.
Evde maddi hasar oluştu.
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