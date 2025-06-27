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        Hizan'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

        Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:21 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:21
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        Hizan'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

        Evde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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