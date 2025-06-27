Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Eren Üniversitesinde hazırlanan 83 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunulan 83 öğrenci projesi kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Eren Üniversitesinde hazırlanan 83 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunulan 83 öğrenci projesi kabul edildi.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu yıl akademisyenler ve öğrencilerle yaptıkları toplantılar ve çalışmalar sonucunda proje sayısını artırdıklarını belirtti.

        TÜBİTAK'a sundukları projelerin yüzde 50'den fazlasının kabul edildiğini belirten Elmastaş, "Önümüzdeki dönemde bu sayıyı artıracağız. Bu yıl TÜBİTAK tarafından 83 öğrenci projemiz kabul edildi. Bunlar çok önemli ve prestijli projeler. Hocalarımızın da TÜBİTAK projeleri var ama öğrenci projelerinde en fazla ivmeyi bu yıl yakaladık. Geçen yıl geçen proje sayımız 10'un altındaydı. Bu yıl 83 projemiz geçti."

        Sosyal, sağlık, mühendislik, bilgisayar, yazılım ve yapay zeka alanlarında çok güzel projelerin geçtiğini anlatan Elmastaş, projelerle ilgili çalışma yürüten akademisyenlerin bazen seminerler düzenlediğini kaydetti.

        Projelerin kabul edilmesinin üniversitenin proje kültürünü büyük oranda etkilediğini anlatan Elmastaş, şunları söyledi:

        "Etkisi daha fazla olacak projeler üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Tecrübe edinen hocalarımız proje kültürünü de öğrendi. Projelerin kabul edilmesi öğrencilere de büyük cesaret verdi. Özellikle son sınıf öğrencilerimiz projelere katıldı. 'Bu işi yapabilirim' diyen gençlere bir vizyon katıyor. Belki ileride akademisyen olmak isteyen bu öğrencilerin bir kısmı daha farklı ve büyük projelerde yer alacak. Projeler öğrencilerimiz için faydalı oluyor. Öğrencilerimizin de neler yapabileceğini gösteriyor, onlara fikir veriyor ve proje kültürü kazandırıyor."

        Eylül veya ekim ayında 83 projeden seçecekleri 10 ile 15 projeyle sergi düzenleyeceklerini dile getiren Elmastaş, yeni projelerle TÜBİTAK'a başvuracaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Hizan'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
        Hizan'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
        Bitlis'te 48 sağlık çalışanı NRP eğitimi aldı
        Bitlis'te 48 sağlık çalışanı NRP eğitimi aldı
        Bitlis'te kalp yetmezliği tanısı konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a...
        Bitlis'te kalp yetmezliği tanısı konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a...
        Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı
        Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı
        Bitlis'te özel gereksinimli bireyler yararına sergi açıldı
        Bitlis'te özel gereksinimli bireyler yararına sergi açıldı
        Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, kazada yaralandı
        Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, kazada yaralandı