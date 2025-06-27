Bitlis Eren Üniversitesinde hazırlanan 83 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunulan 83 öğrenci projesi kabul edildi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu yıl akademisyenler ve öğrencilerle yaptıkları toplantılar ve çalışmalar sonucunda proje sayısını artırdıklarını belirtti.

TÜBİTAK'a sundukları projelerin yüzde 50'den fazlasının kabul edildiğini belirten Elmastaş, "Önümüzdeki dönemde bu sayıyı artıracağız. Bu yıl TÜBİTAK tarafından 83 öğrenci projemiz kabul edildi. Bunlar çok önemli ve prestijli projeler. Hocalarımızın da TÜBİTAK projeleri var ama öğrenci projelerinde en fazla ivmeyi bu yıl yakaladık. Geçen yıl geçen proje sayımız 10'un altındaydı. Bu yıl 83 projemiz geçti."

Sosyal, sağlık, mühendislik, bilgisayar, yazılım ve yapay zeka alanlarında çok güzel projelerin geçtiğini anlatan Elmastaş, projelerle ilgili çalışma yürüten akademisyenlerin bazen seminerler düzenlediğini kaydetti.

Projelerin kabul edilmesinin üniversitenin proje kültürünü büyük oranda etkilediğini anlatan Elmastaş, şunları söyledi: