Van Gölü açıklarına sürüklenen genci polis kurtardı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'ın Adabağ köyü mevkisinde can simidiyle Van Gölü'nde yüzen 18 yaşındaki S.B, bir süre sonra açıklara sürüklenerek gözden kayboldu.

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