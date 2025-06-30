Bitlis'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bitlis'te duvara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bitlis'te duvara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Batarya Kavşağı yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HJ 7524 plakalı otomobil, duvara çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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