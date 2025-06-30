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        Bitlis'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bitlis'te duvara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:22
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        Bitlis'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bitlis'te duvara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Batarya Kavşağı yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HJ 7524 plakalı otomobil, duvara çarparak takla attı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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