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        VEDAŞ mühendisleri, Muş'taki Alparslan-2 Barajı'nı inceledi

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'de görev yapan mühendisler, Muş'taki Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:34
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        VEDAŞ mühendisleri, Muş'taki Alparslan-2 Barajı'nı inceledi
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        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'de görev yapan mühendisler, Muş'taki Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu.

        VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis VEDAŞ Müdürlüğünde görevli mühendisler, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne gezi düzenledi.

        Dağıtımını yaptıkları elektriğin üretim süreçlerini görmek için baraj ve hidroelektrik santraline giden mühendisler, suyun elektriğe dönüş aşamalarını yerinde inceledi.

        Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürü Yücel Şenol Özmen, barajın teknik yapısı, enerji üretim süreçleri, kontrol sistemleri, barajın işletme prensipleri, su alma yapısı, türbin, jeneratör sistemleri konularında mühendisleri bilgilendirdi.

        Özmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür mesleki paylaşımların sektör için önemli olduğunu vurguladı.

        Bitlis VEDAŞ Müdürü Suat Coşar ise mühendislerin sahadaki bilgi ve deneyimlerinin artmasının bölgeye sunulan hizmetin kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

        Teknik gezilerin çalışanların mesleki gelişimine önemli katkı sağladığını kaydeden Çoşar, "Hem mevcut bilgileri pekişiyor hem de bilgi dağarcıkları gelişiyor. Sektörel farkındalık da oluşuyor. Bundan sonra da benzer eğitim ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliğinden ötürü işletme yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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