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        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan 6 ildeki 20 yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:59
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        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor
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        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan 6 ildeki 20 yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, basın mensuplarına, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Siirt'teki Hz. Veysel Karani Camisi'nin yaklaşık 5 ay önce ibadete açıldığını, türbedeki çalışmaların ise yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

        Sorumluluk alanındaki 6 ilde 20 yapıda restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ayan, şöyle konuştu:

        "Özellikle Bitlis'te 2022 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında Hazo Hanı, Hacı Begiye Camisi'nin restorasyonları tamamlandı ve kullanıma açıldı. Hüsrevpaşa Hamamı'nın restorasyon sürecinde ortaya çıkan yeni yapısal durumlar nedeniyle revize statik projelerimiz hazırlandı. Onay alındıktan sonra restorasyona yeniden başlanacak. Hamamın restorasyonunu 2026'nın sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Restorasyon sürecinin ardından Valilik, Belediye ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortak kararıyla fonksiyon belirlenecek."

        Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 ilde restorasyon ve yeni cami inşaat çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Ayan, önemli projelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

        Muş'taki bir caminin restorasyonu ile Van'da Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile yürütülen altı projede önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Ayan, şunları kaydetti:

        "Bazı projelerde restorasyon tamamlanma aşamasına gelirken, bazılarında ise yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi bütçesinin yanı sıra hayırseverlerle yapılan protokollerle de çalışmalarını sürdürüyor. Siirt ve Şırnak'ta hayırseverlerin desteğiyle yürütülen cami projelerinde önemli ilerlemeler sağlandı. Yaklaşık bir yıl önce başlayan cami inşaatı büyük oranda tamamlandı ve ibadete açıldı. Aynı alandaki türbe restorasyonunda betonarme olduğu ortaya çıktı. Alınan kurul kararları doğrultusunda yaklaşık üç ay önce söküm işlemi tamamlandı, yeniden ihyası için çalışmalara başlandı. Şırnak, Siirt ve Van'daki projelerde, uluslararası restorasyon tekniklerine uygun titiz çalışma yürütülüyor. Bu konuda Bölge Müdürlüğümüz gereken hassasiyeti gösteriyor. Yapılan çalışmaların memleket için hayırlı olmasını diliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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