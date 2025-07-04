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        Bitlis'te "AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:48
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        Bitlis'te "AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı.

        Bitlis Valiliği ev sahipliğinde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampa, 23 ilden kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden 780 kişi katıldı.

        Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan kamp için kente gelenler, kurdukları çadırlara yerleşti.

        3 gün sürecek kampa ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, bu yıl 7 bölgede düzenlenmesi planlanan bölgesel akreditasyon kamplarının ikincisine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen kampın Bitlis Valiliğinin ev sahipliğinde başladığını ifade eden Oruk, amaçlarının ekiplerin kaynaşmasını ve olası afetlerde görev yaparken yabancılık çekmemelerini sağlamak olduğunu belirtti.

        Oruk, yarın gün boyu yarışmalar ve etkinlikler düzenleneceğini dile getirerek şunları kaydetti:

        "Etkinliğimizin kazasız, belasız ve keyifli geçmesini diliyorum. Umarım bu etkinlik diğer illere örnek olur. Aldığımız geri dönüşler güzel oluyor. Tüm etkinlikler arasında en organize, yerleşkesi en düzgün etkinlik olarak gösteriliyor. Umarım sorunsuz bir şekilde tamamlarız. Başkanlığımız tarafından da Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin tamamını Bitlis'te toplayalım fikri kabul gördü. Bizim için mükemmel bir tanıtım fırsatı da olacak. Katılımcılarımız Bitlis'imizin, Ahlat'ımızın güzellikleriyle hemhal olacaklar. İlimizin yöresel yemeklerini tadıp kültürel zenginliklerine şahit olacaklar. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

        ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Malatya İl Temsilcisi Nur Demirbağ, 3 günlük program için kente geldiğini, programın dolu dolu geçmesini ümit ettiklerini belirtti.

        Umut Kervanı Afet Yönetimi Başkanı Cafer Özkan da İstanbul'dan geldiklerini ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen kardeşlerimizle buradayız. AFAD ile buradaki koordinasyona katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

        Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünden kampa katılan Berk Başaranoğlu, "Kampa 20 kişilik ekiple geldik. Burada gerçekleştirilen organizasyon, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki diğer ekiplerle kaynaşmamız açısından büyük bir fırsat oldu. Bu imkanı bize sundukları için teşekkür ederim." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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