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        Bitlis'te "AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" sürüyor

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:58
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        Bitlis'te "AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" sürüyor
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" ikinci gününde devam ediyor.

        Bitlis Valiliği ev sahipliğinde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan kampta katılımcılar, çeşitli eğitim ve sportif faaliyetlere katılıyor.

        AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, bu yıl ikincisi düzenlenen kampın başarıyla devam ettiğini söyledi.

        Kampa 23 ilden kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından 780 kişinin katıldığını belirten Oruk, şunları kaydetti:

        "Kampımızı dün konaklama ve yerleşmeyle başlattık. Bugün ise çeşitli aktivitelerle ortak kaynaşma, ortak çalışma dilini geliştirme, olası afetlerde müdahale kapasitesinin artırılması yönünde eğitim ve yarışmalarla devam ettik. Başarılı organizasyona ev sahipliği yaptığımızı duyuyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Böylesi bir ortamda bu kadar sayıda katılımcının organizasyonunu sağlamak zahmetli süreçti ancak bu yükün altından başarıyla kalkmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

        Arama Kurtarma Derneği Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir ise "Doğal afetlerde her türlü olasılığa karşı burada hazırda beklemekteyiz. Amacımız, tüm olumsuzluklara rağmen AFAD ile mümkün olduğunca hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmektir." dedi.

        Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol da "Bitlis'te böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak gurur veriyor. Birbirimizi tanımak ve kaynaşmak için iyi ortam oldu. Farklı etkinlikler yapıldı. Türkiye'de herhangi bir afet olduğunda sahada hazır olduğumuzu gösteriyoruz." diye konuştu.

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