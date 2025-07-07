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        Hizan'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:00 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:00
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        Hizan'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        İlçe kırsalındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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