Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yeşildemir, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı Karaşeyh köyündeki baba ocağına götürülen şehit Yeşildemir için ikindi namazının ardından köydeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, törene katılanlardan Yeşildemir için helallik istedi.

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bütün şehitlere rahmet diledi.

Milletin sarsılmaz iradesi ve bükülmez bileğiyle memleketi ve vatanı savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, dün yaşanan elim olayda şehit olan 12 askerden ikisinin Bitlisli olduğunu belirtti.

Milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Karakaya, şunları kaydetti: