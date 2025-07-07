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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yeşildemir, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:51
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yeşildemir, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi.

        Türk bayrağına sarılı naaşı Karaşeyh köyündeki baba ocağına götürülen şehit Yeşildemir için ikindi namazının ardından köydeki camide cenaze töreni düzenlendi.

        Dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, törene katılanlardan Yeşildemir için helallik istedi.

        Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bütün şehitlere rahmet diledi.

        Milletin sarsılmaz iradesi ve bükülmez bileğiyle memleketi ve vatanı savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, dün yaşanan elim olayda şehit olan 12 askerden ikisinin Bitlisli olduğunu belirtti.

        Milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bu millet İslam'ın son ordusudur. Allah'ın izniyle şehitler versek de bu kutlu yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Şehadet haberini metanetle karşılayan şehidimizin anne ve babasının ellerinden öpüyorum, kardeşlerine de şükranlarımı sunuyorum. Şehidimiz artık bütün milletimizin evladı ve her daim milletimizin duasında olacaktır. Allah rahmet eylesin. Ailemize, milletimize ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimize de sabırlar diliyorum."

        Törene katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Karakaya, kurum amirleri ve askerler, şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

        Tören mangası tarafından top arabasına taşınan şehit Yeşildemir'in naaşı, köy mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Defin işlemlerinin ardından Vali Karakaya, güvenlik koruculuğundan emekli olan şehidin babası Nevzat Yeşildemir'e, Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.

        Saygı atışı yapılmasıyla sona eren törenin ardından şehidin ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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