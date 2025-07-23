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        Hizan'da yol çalışmaları sürüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yollarının yenilenmesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:38
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        Hizan'da yol çalışmaları sürüyor
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yollarının yenilenmesi için çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının yenilenmesi çalışma başlattı.

        Ekipler, Güngören Köyü Muhtarı Melek Okur'un talebi doğrultusunda köy yolunu daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

        Muhtar Okur, köyün ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi.

        Köyü daha yaşanabilir bir yerleşim yeri haline getirmek için ellerinden geleni yapacağını belirten Okur, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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