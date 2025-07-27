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        Farklı illerden Bitlis'e gelen gazeteciler, Nemrut Kalderası'nı gezdi

        Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Bitlis'e gelen gazeteciler, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:54
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        Farklı illerden Bitlis'e gelen gazeteciler, Nemrut Kalderası'nı gezdi
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        Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Bitlis'e gelen gazeteciler, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nı gezdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında farklı illerden gelen 21 gazeteci, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı kalderaya gitti.

        Nemrut Krater Gölü çevresinde yürüyüş yapan, bölgenin manzarasını ve doğal güzelliklerini görüntülemeye çalışan gazeteciler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan, bu yıl altıncısı gerçekleştirilen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında basın mensuplarından oluşan 21 kişilik ekiple Bitlis'e geldiklerini söyledi.

        Bölgenin doğası ve manzarasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Arıkan, şunları kaydetti:

        "Burada muhteşem bir manzara var. Havası serin. Yeşille mavinin buluştuğu bir yerdeyiz. Herkesi buraya davet ediyorum. Etkinliğimizle bölgenin tanıtımına katkı sunacağız. Çalışmamız Siirt, Bitlis ve Van'ı kapsıyor. Gazetecilerimizle şehirlerimizdeki kültürel ve turistik değerleri tespit edip bir kültür envanteri çıkartmayı, basın yoluyla tanıtımını yapmayı amaçlıyoruz."

        - "Burası yeşille mavinin buluştuğu doğa harikası bir yer"

        Dernek Başkanı İbrahim Gökdemir ise Nemrut Kalderası'nın doğasını ve havasını çok beğendiğini dile getirdi.

        Gökdemir, "Uzun bir yolculuktan sonra kalderaya ulaştık. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nı gezdik. Burası yeşille mavinin buluştuğu doğa harikası bir yer. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan gazetecilerden Fatih Arslan, kentteki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı bulduklarını belirterek, "Nemrut Kalderası'nı gezdik. Doğası muhteşem. Verimli zaman geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Zehra Şahindokuyucu da "Buraya 'Yeryüzü Cenneti' deniliyor. Havası serin, güneşi yakmıyor. Muazzam bir doğası var. Burası, doğanın saklı kalmış bir cennet köşesi. Bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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