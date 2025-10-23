Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te PTT'den 185'inci müşterisine hediye

        Bitlis'te Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla gişe işlemi için kuruma gelen 185'inci kişiye pul koleksiyonu ve hediyeler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:46 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:46
        PTT'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Programda konuşan PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir, genel müdürlükleri tarafından 185. yıl anısına gönderilen pul koleksiyonu ve hediyelerin müşterilere verildiğini söyletdi.

        Bedir, "1840 yılında Posta Nezareti adıyla temelleri atılan PTT, 185 yıldır güvenilir hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu özel günü müşterilerimizle paylaşmak istedik." dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ'nin, kuruluşundan bu yana posta, kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret gibi birçok alanda hizmet sunduğunu belirten Bedir, kurumun geniş hizmet ağı, uzman kadrosu ve yenilikçi çözümleriyle ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını vurguladı.

        Yaklaşık iki asırlık köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen PTT'nin, değişen müşteri beklentilerine uyum sağlayarak Türkiye'nin iletişim ve erişim altyapısının gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Bedir, kurumun dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yenilikçi teknolojileriyle yurt içi ve yurt dışında milyonlarca kişiye hizmet verdiğini kaydetti.

        Bedir, daha sonra kuruma gelen 185'inci kişiye hediyelerini takdim etti.

