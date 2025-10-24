Hizan'da yollar parke taşıyla yenileniyor

İlçedeki tüm mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şam, "Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlamasıdır. Yeşilova Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Bu kapsamda Yeşilova Mahallesi'nde başlatılan parke taşı döşeme çalışması devam ediyor.

