        Bitlis Haberleri

Hizan'da yollar parke taşıyla yenileniyor

        Hizan'da yollar parke taşıyla yenileniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        24.10.2025 - 15:41
        Bitlis'in Hizan ilçesinde belediye ekipleri, mahalle yollarını parke taşlarıyla yeniliyor.

        Hizan Belediyesi ekipleri, ilçede ulaşımın daha konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Yeşilova Mahallesi'nde başlatılan parke taşı döşeme çalışması devam ediyor.

        Mahalledeki yolları parke taşıyla yenileyen ekipler, bu çalışmayı kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

        Belediye Başkanı Yahya Şam, çalışmaların mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla planlı şekilde devam ettiğini söyledi.

        İlçedeki tüm mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şam, "Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlamasıdır. Yeşilova Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

