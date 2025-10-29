Hizan'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde doğalgaz çalışmaları sürüyor.

Kaymakam Muhammet Said Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Bilgin, doğalgazın Hizan halkı için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Bilgin, "İlçemizin yaşam kalitesini artıracak önemli bir projede sona yaklaşıyoruz. En kısa sürede doğalgazın Hizanlı hemşehrilerimizin kullanımına sunulmasını hedefliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Şam ise "İlçemizin gelişimi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Hizan modern bir şehir olma yolunda önemli bir adım daha atıyor." diye konuştu.