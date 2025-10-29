Habertürk
Habertürk
        Hizan'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

        Hizan'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde doğalgaz çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 19:44 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:44
        Kaymakam Muhammet Said Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Bilgin, doğalgazın Hizan halkı için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

        Bilgin, "İlçemizin yaşam kalitesini artıracak önemli bir projede sona yaklaşıyoruz. En kısa sürede doğalgazın Hizanlı hemşehrilerimizin kullanımına sunulmasını hedefliyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Şam ise "İlçemizin gelişimi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Hizan modern bir şehir olma yolunda önemli bir adım daha atıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

