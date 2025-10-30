Habertürk
Habertürk
        Sonbahar renklerine bürünen Hizan, doğaseverleri ağırlıyor

        Sonbahar renklerine bürünen Hizan, doğaseverleri ağırlıyor

        Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda doğa tutkunların uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:44 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:44
        Sonbahar renklerine bürünen Hizan, doğaseverleri ağırlıyor
        Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda doğa tutkunların uğrak noktası oldu.

        Sonbahar renklerine bürünen ağaçları, serin suyu ve taş evleriyle bilinen Hizan köyleri, Van'dan gelen Rota Doğa Spor Kulübü üyelerini ağırladı.

        Uzuntaş köyünde yürüyüş yapan doğa tutkunları, köyün taş mimarili evlerini gezdi, fotoğraf çekti.

        İlçenin dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten kulüp üyeleri, bu tür etkinliklerin bölgenin doğal zenginliklerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

