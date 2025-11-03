Bitlis'teki taş evler, sonbahar manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Sarı, kırmızı, kahverengi ve turuncu renklerle seyrine doyum olmayan manzaranın oluştuğu köyü ziyaret eden fotoğraf tutkunları, bölgenin doğal güzelliklerini, günlük yaşamı, taş evleri görüntülemeye çalışıyor.

Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, asırlık taş evleriyle yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen köy, sonbaharda da kent sakinlerinin yanı sıra il dışından gelenlerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.