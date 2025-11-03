Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kent merkezindeki esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi.

Çarşı merkezindeki iş yerlerini gezen Tanğlay, bir araya geldiği esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Tanğlay, yaptığı konuşmada, kentin her geçen gün yenilenen yüzüyle büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirtti.

İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Tanğlay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve esnafımızın ihtiyaçlarını yerinde dinliyor, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Ortak akıl ve dayanışma içinde kenti daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, talep ve önerilerini doğrudan dinlemeye devam edeceğiz. Hep birlikte Bitlis için daha güzel yarınlara yürüyoruz."