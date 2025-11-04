Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda 950 fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen programda, Vali Karakaya ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç konuşma yaptı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ahmet Karakaya, Garnizon Komutanlığı koordinesinde oluşturulan "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda fidan dikim programına katıldı.

