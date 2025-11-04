Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda 950 fidan dikildi

        Bitlis Garnizon Komutanlığınca oluşturulan "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda 950 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:53 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:53
        Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda 950 fidan dikildi
        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ahmet Karakaya, Garnizon Komutanlığı koordinesinde oluşturulan "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda fidan dikim programına katıldı.

        Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen programda, Vali Karakaya ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç konuşma yaptı.

        "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen programda 950 fidan, toprakla buluşturuldu.

        Programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, kaymakamlar, kurum müdürleri, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

        Flaş
        Flaş