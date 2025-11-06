Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

Adilcevaz ilçesinde de sonbahar renklerine bürünen alanlar ile Van Gölü kıyıları dronla görüntülendi.

Tatvan ilçesindeki Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası da sonbahar renkleriyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oldu.

Bitlis'te doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar ile Van Gölü kıyıları sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.

