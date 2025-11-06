Habertürk
        Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

        Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

        Bitlis'te doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar ile Van Gölü kıyıları sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:53
        Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü
        Bitlis'te doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar ile Van Gölü kıyıları sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.

        İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyünde havanın soğumasıyla sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarıyla bezendi.

        Tatvan ilçesindeki Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası da sonbahar renkleriyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oldu.

        Oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan kalderaya gidenler güzel manzarayı görüntüledi.

        Adilcevaz ilçesinde de sonbahar renklerine bürünen alanlar ile Van Gölü kıyıları dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

