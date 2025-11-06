Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Bitlis'te

        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 69. şehir olarak geldiği Bitlis'te vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:52
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Bitlis'te
        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 69. şehir olarak geldiği Bitlis'te vatandaşlarla buluştu.

        Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan 26 yaşındaki Koç, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Örümcek Adam" kostümüyle bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler düzenledi.

        Depremin ardından "Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk Örümcek Adam" olarak ülke turuna çıkan Koç, 69. şehir olarak Bitlis'e geldi.

        Tarihi Bitlis Çarşısı'nda kostümüyle gezen Koç, sokaklarda çocuklarla oynadı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, kentin tarihi mekanlarını gezdi.

        Koç, AA muhabirine, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın destekleriyle kentte vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

        6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde çocuklara moral vermek amacıyla gönüllü olarak çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirten Koç, şunları kaydetti:

        "İzmir depremini yaşadık, ailem enkaz altında kaldı ve yaralı olarak kurtuldu. 6 Şubat depremi olunca da anneme babama Örümcek Adam kıyafeti aldırıp gönüllü olarak deprem bölgesinde çocuklar için etkinlikler yaptım. Türkiye'nin her yerine gidip tarihi yerleri gezdim, yöresel lezzetleri tattım. Esnaf ziyaretleriyle sosyal farkındalık projelerinde bulundum. Yedi yıldır yoldayım, otostopla ülkenin her yerini geziyorum. Şu an 7 bin yıllık kadim şehir Bitlis'teyim. Doğası ve çevresiyle doğudaki en güzel şehirler arasında. Halkı çok iyi, yardımsever, misafirperver. Hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Hayallerimin sonunda evsizlere, hastalara ve herkese yardım edeceğim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

