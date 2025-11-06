Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan tırda yapılan aramada, aracın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Bitlis semalarında 'Kunduz Dolunayı' görüntülendi
        Bitlis semalarında 'Kunduz Dolunayı' görüntülendi
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Bitlis'te
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Bitlis'te
        Bitlis'te sonbahar güzelliği
        Bitlis'te sonbahar güzelliği
        Aydınlar beldesinde 5 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu
        Aydınlar beldesinde 5 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu
        Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü
        Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü
        Güroymak'ta "Öğretmen Akademileri" programı düzenlendi
        Güroymak'ta "Öğretmen Akademileri" programı düzenlendi