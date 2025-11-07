Hizan'da "Sevdamız Yeşil Vatan" temalı fidan dikim etkinliği düzenlendi

Bitlis’in Hizan ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Sevdamız Yeşil Vatan" temalı anlamlı etkinlik düzenlendi.

Hizan Orman Şefliği ile Gökçimen Altınoluk Ortaokulu i birliğiyle okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler geleceğe nefes olmak için çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, ağaç dikmenin bir çevre bilinci olmanın ötesinde vatan sevgisinin de bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bilgin, "Bugün dikilen her fidan, geleceğe bırakılan en değerli mirastır. Çocuklarımızla toprağa nefes, yarınlara umut ekiyoruz." dedi

Etkinliğe, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, Hakim Hilmi Aslan, Cumhuriyet Savcıları Alperen Sefa Çelik, Elif Dağ ve kurum amirleri katıldı..

Protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çam fidanları dikilerek can suyu verildi.