        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'in Mutki ilçesi doğal gaza kavuştu

        Bitlis'in Mutki ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğal gaz hizmeti sunulmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:41 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:41
        Bitlis'in Mutki ilçesi doğal gaza kavuştu
        Bitlis'in Mutki ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğal gaz hizmeti sunulmaya başlandı.

        İlçede yapımı tamamlanan mezbaha ve halı saha hizmete girdi, doğal gaz vanası açılarak evlere gaz verildi.

        Programa katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

        Katılımcılara hitap eden Bakan Bayraktar, Bedirhanoğlu'nun, doğal gaz meselesini birinci günden itibaren en önemli meselelerinden biri haline getirdiğini söyledi.

        Konunun kendileri için de önemli olduğunu belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

        "Hamdolsun Mutki ve Hizan bugün tarihi bir anı yaşıyor. Anladığım kadarıyla test aşaması, ondan sonra da doğal gazı kullanmaya başlayacaksınız. İnşallah en kısa zamanda yaygınlaşacak, herkes bu hizmetten istifade edecek. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Vekilimiz de bütün işleri çok yoğun takip ediyor ama Mutki, Hizan'ı hakikaten en üste koymuş durumdaydı. Netice aldığımız için ben de memnunum. Tekrar hayırlı olsun."

        TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesi görüşülürken bir milletvekilinin tüple gelmesini eleştiren Bayraktar, "Dün gördün orada. Bu kadar hizmeti görmezden gelip adam şov yapmak adına oraya tüple gelmiş." diye konuştu.

        Bedirhanoğlu da milletvekili seçildiği günden bu yana il ve ilçelerin hizmetlerle buluşması için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

        Mutki halkının 28 ayda önemli hizmetler aldığını belirten Bedirhanoğlu, "İşte dün Mecliste gördünüz. Biz doğal gazı konuşuyoruz, onlar hala piknik tüplerini konuşuyorlar. Biz İHA, SİHA'yı, Kaan'ı, ALTAY Tankı'nı konuşuyoruz, onlar hala piyade tüfeğinden bahsediyorlar. Bizler vizyoner projelerden, hastanelerden, yollardan, havalimanlarından bahsediyoruz, onlar heykel açılışları yapıyorlar. Varsın yapsınlar. Onların ufukları o kadar." dedi.

        Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, "Bu hizmetlerin Mutki'ye değer katacağının farkındayız. Mutki olarak hem üretime hem gençliğe yatırım yapan bir anlayışla bugün bu eserlerin açılmasından şeref duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

        Hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "AK belediyenin olmadığı yerlere bakın, inanın bir asfalt bile atmıyorlar. Sırtımız çok güçlü. Ankara'da, bakanlıklarda ve genel müdürlüklerde bize yol arkadaşlığı yapan ve hizmet için elinden geleni yapan vekilimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak da ilçeye önemli yatırım ve hizmetlerin kazandırıldığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

        Açılış kurdelesini kesen Bedirhanoğlu ve Kaymakam Yılmazer, tesiste incelemede bulundu, ardından doğal gaz vanasını açarak ilçeye ilk gaz akışını sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

