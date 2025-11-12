Habertürk
        Bitlis Haberleri

Bitlis Valiliğinden kış lastiği uyarısı

        Bitlis Valiliğinden kış lastiği uyarısı

        Bitlis Valiliği, zorluğu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, kış mevsimi boyunca ekiplerin düzenli olarak denetimler yapacağını duyurdu.

        12.11.2025 - 16:56
        Bitlis Valiliğinden kış lastiği uyarısı
        Bitlis Valiliği, zorluğu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, kış mevsimi boyunca ekiplerin düzenli olarak denetimler yapacağını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağı anımsatıldı.

        Kış dolayısıyla yaşanabilecek trafik kazaları ve buna bağlı meydana gelebilecek trafik güvenliğine yönelik olumsuzlukların dikkate alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Valilik kararıyla kentte 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında ilimiz sınırları içinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca 'A' türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller, il ve ilçe merkezlerinde ticari yolcu taşımacılığı yapan taksi, halk ve belediye otobüsü, servis araçları benzeri araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması, trafik akışının kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kış mevsimi süresince denetimler yapılacaktır. Kış lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."

