Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te iki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki araca gizlenmiş 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te iki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki araca gizlenmiş 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan 2 araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, araçların farklı yerlerine gizlenmiş 20 parça halinde 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Hizan'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
        Hizan'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
        Süphan'ın eteklerinde kartpostallık belde: Aydınlar
        Süphan'ın eteklerinde kartpostallık belde: Aydınlar
        Bitlis'te 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hizan'da zincirleme kaza: 4 yaralı
        Hizan'da zincirleme kaza: 4 yaralı
        Tatvan'da "Uluslararası Muaythai Şampiyonası Galası" düzenlendi
        Tatvan'da "Uluslararası Muaythai Şampiyonası Galası" düzenlendi
        Tatvan'da Uluslararası Muaythai Şampiyonası düzenlendi
        Tatvan'da Uluslararası Muaythai Şampiyonası düzenlendi