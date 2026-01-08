Habertürk
        Bitlis Haberleri

        Van ve Bitlis'te 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:43
        Van ve Bitlis'te 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bitlis

        İl merkezi ve Tatvan ilçesinde kardan dolayı ulaşımda aksaklıklar yaşandı, soğuk hava ve sis etkili oldu.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede ulaşıma açacaklarını bildiren Kurtkan, bazı noktalarda ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

        Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ağaçlarda kırağı oluştu.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

