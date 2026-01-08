Van ve Bitlis'te 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

İl merkezi ve Tatvan ilçesinde kardan dolayı ulaşımda aksaklıklar yaşandı, soğuk hava ve sis etkili oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede ulaşıma açacaklarını bildiren Kurtkan, bazı noktalarda ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ağaçlarda kırağı oluştu.