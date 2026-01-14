Bitlis'te taşımalı kapsamındaki okullarda ve köylerde eğitime ara verildi

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köylerde ve taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."