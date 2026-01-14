Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te taşımalı kapsamındaki okullarda ve köylerde eğitime ara verildi

        Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köylerde ve taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 08:34 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te taşımalı kapsamındaki okullarda ve köylerde eğitime ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köylerde ve taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Hava sıcaklığının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        Kazanın faili kar topu!
        Kazanın faili kar topu!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Cimbom'a kupa morali!
        Cimbom'a kupa morali!
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak

        Benzer Haberler

        Bitlis'te taşımalı eğitime kar tatili
        Bitlis'te taşımalı eğitime kar tatili
        Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi
        Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi
        Adilcevaz'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciye plaket verildi
        Adilcevaz'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciye plaket verildi
        Kontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildi
        Kontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildi
        Bitlis'te kardan 51 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
        Bitlis'te kardan 51 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
        Bitlis-Baykan kara yolu kar nedeniyle ağır vasıtalara kapatıldı
        Bitlis-Baykan kara yolu kar nedeniyle ağır vasıtalara kapatıldı