Bitlis'te mahalle sakinleri çocuklarıyla kayarak eğlendi
Bitlis'in Hizan ilçesinde çocuklar, ebeveynleriyle mahalledeki yokuşlu yolda kızak ve naylonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
İlçede etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.
Yeşilaova Mahallesi'ndeki çocuklar, anne ve babalarıyla eğimli yolda kızak ve naylon kullanarak kaydı.
Bazı mahalle sakinleri de eğlenceli anlar yaşayan ve karın keyfini çıkaran çocukları izledi.
