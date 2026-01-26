Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te mahalle sakinleri çocuklarıyla kayarak eğlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde çocuklar, ebeveynleriyle mahalledeki yokuşlu yolda kızak ve naylonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te mahalle sakinleri çocuklarıyla kayarak eğlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde çocuklar, ebeveynleriyle mahalledeki yokuşlu yolda kızak ve naylonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        İlçede etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.

        Yeşilaova Mahallesi'ndeki çocuklar, anne ve babalarıyla eğimli yolda kızak ve naylon kullanarak kaydı.

        Bazı mahalle sakinleri de eğlenceli anlar yaşayan ve karın keyfini çıkaran çocukları izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu
        Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu
        Bitlis'te kayak merkezine yoğun ilgi
        Bitlis'te kayak merkezine yoğun ilgi
        Nemrut Kalderası üzerinde mercek bulutu
        Nemrut Kalderası üzerinde mercek bulutu
        Bitlis'te çatılarda biriken karlar temizleniyor
        Bitlis'te çatılarda biriken karlar temizleniyor
        Türkiye'nin en yüksek rakımlı mahallesinin yolu ulaşıma açıldı
        Türkiye'nin en yüksek rakımlı mahallesinin yolu ulaşıma açıldı
        Vatandaşlar zarar görmesin diye çatılarda temizlik mesaisi başladı
        Vatandaşlar zarar görmesin diye çatılarda temizlik mesaisi başladı